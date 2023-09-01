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Hindistan son 122 yılın en kurak ağustosunu geçirdi Abone Olun

Hindistan son 122 yılın en kurak ağustosunu geçirdi Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkede 1901'den beri en kurak ağustosun yaşandığını bildirdi. Bu yıl Yeni Delhi, 36 yılın en soğuk mayısını yaşamıştı.

AA Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay "son 122 yılın en kurak ağustosu" oldu. Muson yağmuru ayı olan ağustostaki yağışlar diğer yıllara göre yüzde 35 azaldı, sıcaklık bakımından da son 122 yılın en sıcak 2'nci ayı olarak kayıtlara geçti. Yağışlar normale dönecek Yağış oranlarının eylülde normale döneceği tahmin ediliyor. Meteoroloji sunucusu Mahesh Palawat, yağışla ilgili sorunun okyanus yüzeyindeki ısınmanın Bengal Körfezi'ndeki çeşitli hava sistemlerini etkilemesi sonucu ortaya çıktığını ifade etti. 36 yılın en soğuk ayı yaşanmıştı Bu yıl Yeni Delhi, 36 yılın en soğuk mayısını yaşamıştı.

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