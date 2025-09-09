Hindistan ve İsrail arasında yatırım anlaşması

Hindistan Maliye Bakanlığı, Bakan Nirmala Sitharaman ve İsrailli mevkidaşı Bezalel Smotrich'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldiğini duyurdu.

Tarafların yaptığı görüşmenin ardından ikili yatırım anlaşması imzaladıkları aktarıldı.

TİCARET VE YATIRIMLARIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Anlaşma kapsamında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tarafların ekonomik iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.