Hindistan ve Pakistan, Keşmir'de anlaşmalara 'mutlak riayet' kararı aldı

Keşmir sınırı konusunda sık sık gerilim yaşayan Hindistan ve Pakistan, sınır bölgesindeki ateşkeslere mutlak riayet edilmesi noktasında kesin anlaşma sağladı.

Güney Asya ülkelerinden Pakistan ve Hindistan, 1947 yılından beri sınırda yer alan Keşmir konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Keşmir sınırında dönem dönem yaşanan çatışmalar, iki ülke arasındaki gerilimi de artırıyor.

İKİ ÜLKE ANLAŞMAYA VARDI

Son olarak Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya vardı.

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