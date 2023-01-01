Hindistan ve Pakistan, nükleer tesisleri birbirlerine bildirdi

İki Asya ülkesi, ilki 1992'de gerçekleşen liste değişiminin 32'ncisini hayata geçirdi.

Nükleer güç sahibi iki ülke olan Hindistan ve Pakistan, karşılıklı bildirimlerde bulundu.

İki ülke, her yıl 1 Ocak'ta nükleer tesislerin bilgilerini birbirleriyle paylaşıyor.

Söz konusu uygulama, 2023 yılında da devam etti. Açıklamayı, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Nükleer tesislerin listesini paylaştılar

"Nükleer Tesislere Yönelik Saldırıların Yasaklanması Antlaşması" kapsamında nükleer tesislerin listesinin paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, ilki 1 Ocak 1992'de gerçekleşen liste değişiminin 32'ncisi." ifadesi kullanıldı.

Mahkumlar teslim edildi

Ayrıca Hindistan, 339 Pakistanlı sivil mahkum ve 95 Pakistanlı balıkçının listelerini komşu ülkeye teslim etti.

Pakistan ise Hint ya da Hint olduğu değerlendirilen 51 sivil mahkum ve gözaltındaki 654 balıkçının listesini paylaştı.

Listeler, Yeni Delhi ve İslamabad'da eş zamanlı olarak diplomatik kanallarda yayınlandı.

Hint balıkçıların serbest bırakılması durumu

Öte yandan açıklamada Hindistan'ın, Hint balıkçılar ve cezalarını tamamlayan sivil mahkumların serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Pakistan'ı daha hızlı davranmaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Pakistan'dan, Hint olduğuna inanılan ve Pakistan'da gözaltında bulunan 30 balıkçı ve 22 sivil mahkuma acil konsolosluk erişimi sağlanması istendiği" kaydedildi.

AA'nın haberine göre, Pakistan'dan henüz vatandaşlık onayı gelmediği için ülkelerine dönemeyen 71 Pakistanlı mahkumun vatandaşlık statüsü doğrulama sürecinin hızlandırılması için de İslamabad'a çağrıda bulunulduğu ifade edildi.