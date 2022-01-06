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- Hindistan’a inen uçakta, 179 yolcunun 125’inin korona testi pozitif çıktı
Hindistan’a inen uçakta, 179 yolcunun 125’inin korona testi pozitif çıktı
Verona’dan Amritsar kentine inen uçakta bulunan 179 yolcudan 125’inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yolcuların, karantinaya alınacağı duyuruldu.
- AA
- 06.01.2022 - 16:23
İtalya’nın Verona şehrinden Hindistan’ın Amritsar kentine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan, çocuklar ve bebekler hariç 160’ına yapılan koronavirüs testinde, yolcuların 125’inin testi pozitif çıktı.
Hindistanlı sağlık yetkilileri, koronavirüse yakalanan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.
Ulusal televizyonlarda, Amritsar havaalanı girişinde dizilmiş çok sayıda ambulans görüntüsü paylaşıldı.
SON 24 SAATTE 90 BİNDEN FAZLA VAKA
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede salgının başından bu yana 35 milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine yakın insan yaşamını yitirdi.