Hindistan'da 10 Maocu isyancı çatışmada öldürüldü

AA

Hindistan sokakları karıştı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan isyancılar, tekrar sokaklara döküldü.

İsyan çıkaran gruplar, caddeleri adeta savaş alanına çevirdi.

ÇATIŞMADA 10 İSYANCI ÖLDÜ

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilileri, isyancı gruplara karşı operasyon yürüten güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında ormanlık alanda çatışma çıktığını duyurdu.

Çatışmada 10 isyancının öldürüldüğünü kaydeden yetkililer, çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildiğini bildirdi.

1967'DEN BERİ SİLAHLI EYLEM YAPIYORLAR

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.