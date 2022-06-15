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    Hindistan'da 11 yaşındaki çocuk yılanlı, akrepli kuyuya düştü

    Hindistan'ın doğusunda bulunan Çatisgarh eyaletinde konuşma ve duyma güçlüğü çeken çocuk, düştüğü yılanlı, akrepli kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı.
    • 15.06.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 17:39
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    Hindistan'da 11 yaşındaki çocuk yılanlı, akrepli kuyuya düştü

    Geçtiğimiz aylarda Fas ve Afganistan'da meydana gelen 'kuyuya düşen çocuk' olayı, son olarak Hindistan'da yaşandı.

    İki ülkede yaşanan olayların aksine bu kez kuyudan mutlu son çıktı. 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk, evinin yakınlarındaki içinde yılanların, akreplerin bulunduğu bir kuyuya düştü.

    104 saat kuyuda kaldı

    Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için ekipler, 4 gün boyunca çaba gösterdi. Kuyuya paralel bir tünel açan ekipler, 104 saatin ardından güzel haberi verdi.

    Kurtarma çalışmalarına 500 kişi katıldı

    Sert kayaların yer aldığı ve çökme ihtimalinin olduğu bölgede 500'ün üzerinde kişi, kurtarma operasyonlarına katıldı.

    Hindistan'da 11 yaşındaki çocuk yılanlı akrepli kuyuya düştü VİDEO


    Durumunun iyi olduğu öğrenildi

    Kuyudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan çocuğun biraz ateşi olduğu fakat genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

    AA'nın haberine göre, konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda, yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.

    Hindistan da 11 yaşındaki çocuk yılanlı, akrepli kuyuya düştü #1


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