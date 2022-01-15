Hindistan'da 12 vagonluk tren raydan çıktı: 9 ölü

Hindistan'da 12 vagonluk bir tren raydan çıkarak devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tren kazası meydana geldi.

Trenin Domohani kasabası yakınlarda raydan çıktığı öğrenildi. Guwahati'den kalkan tren Bikaner şehrine doğru ilerliyordu. 12 vagonluk tren raydan çıkarak devrildi.

YARALILARI KURTARMAK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU

Kazanın ardından panik yaşandı ve insanlar trenin yanı başında bekledi. Yaralılara müdahale etmek için yoğun çaba sarf edildi. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Tren seferlerinin devam edebilmesi için büyük uğraş verildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT VERİLECEK

Tren kazasının neden yaşandığı henüz bilinmiyor. Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Hindistan hükümeti kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralıları tazminat verileceğini duyurdu.

Hindistan'da sıklıkla tren kazaları yaşanıyor. Kazaların en büyük nedeninin ise eskiyen demiryolları olduğu biliniyor. Ülkede bir günde yaklaşık 9 bin tren seferi yapılıyor.



