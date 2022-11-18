Hindistan'da 17 yaşındaki genç hastalık nedeniyle kurt adama dönüştü

Orta çağlardan bu yana sadece 50 kişide görülen 'kurt adam sendromu' hastalığına yakalanan genç çocuk, "İnsanlar benim bir tür efsanevi varlık olduğumu düşünüyürlar." dedi.

Hindistan'da, dünyada çok nadir görülen 'kurt adam sendromu' vakası görüldü.

Ülkenin Ratlam şehrinde yaşayan Lalit Patidar'a, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen hipertrikoz teşhisi kondu.

Altı yaşından itibaren tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar'ın yüzü zamanla kıldan görünmez oldu.

Hastalığı nedeniyle yaşamı boyunca özellikle okulda büyük sorunlarla karşılaştı.

Ancak Patidar, zorbalığa uğramasına rağmen hayata pozitif baktığını ve artık başarılı bir Youtuber olma hayalleri kurduğunu dile getirdi.

"Doktor beni doğumda tıraş etti"

Çektiği bir videoda, "Normal bir aileden geliyorum, babam çiftçi ve şu anda lise son sınıf 12. sınıftayım. Aynı zamanda babama çiftçilik işinde yardım ediyorum. Hayatım boyunca bu saçlara sahiptim, ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama altı ya da yedi yaşıma gelene kadar bende hiçbir şeyin farklı olduğunu fark etmemiştim. Vücudumun her yerinde tanıdığım hiç kimse gibi tüylerin uzadığını ilk kez o zaman fark ettim. O zamandan beri hipertrikoz denilen bir durumum olduğunu öğrendim. Nadirdir ve bildiğim kadarıyla dünyada sadece elli kişi bundan etkilenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Tedavisinin olacağına da inanmıyorum"

Çocukken zorbalıkla mücadele etmesine rağmen şimdi onu benzersiz yapan şeyin bu olduğunu ifade eden Patidar, "Artık tedavisi yok. Çok uzadığını hissedersem keserim. Saç gibi, uzamaya devam edecek, başka çarem yok ve tedavisinin olacağına da inanmıyorum.

Okul arkadaşlarım benimle dalga geçerdi, bana maymun diye bağırırlardı. İnsanlar bunun çok korkutucu olduğunu söylerler ve insanlar ayrıca bana hayalet diyerek benimle dalga geçerler, benim bir tür efsanevi varlık olduğumu düşünürler." dedi.

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"Ben eşsizim dedim"

Hastalığıyla barışık olduğunu belirten Patidar, "Pek çok insan bu çocuk nasıl böyle, gerçekten vücudunun her yerinde kıllar var mı, bunun bir tedavisi var mı diye soruyor. Ebeveynlerin küçük çocuklarını benden uzaklaştırdıklarını görüyorum, üzülüyorum. Korktuklarını sanıyorlar.

Vücudumun her yerinde kıllar olduğunu yavaş yavaş fark ettim ve sıradan insanlardan iyi bir şekilde farklıyım, ben eşsizim dedim. Yavaş yavaş ailemdeki herkes bu konuda normal hissetmeye başladı ve arkadaşlarım da beni çok cesaretlendirdi.





"Hayatı dolu dolu yaşamam gerektiğini öğrendim"

Yolculuğum sırasında çok şey öğrendim, en önemlisi milyonda bir olduğumu, asla pes etmemem gerektiğini ve hayatı dolu dolu yaşamam gerektiğini, her zaman ilerlemek ve mutlu olmak istediğimi öğrendim. Benim durumumda olan çok az insan olduğunu biliyorum ama sizde de benzer bir durum olsa veya sizi yaşıtlarınızdan farklı hissettiren bir şey olsa bile, insanların sizin hakkınızda bir şeyler söylemeye devam edeceğini söylemek isterim.

Sonuç olarak, tüm insanlara her zaman saygı duymanız gerektiğini söylemek istiyorum, bir insan nasıl görünürse görünsün, herhangi bir hastalığı olabilir." ifadelerini kullandı.