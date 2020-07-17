Mumbai'de binalar, şiddetli yağışlardan etkilenerek çöktü. Çöken iki binanın altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Enkazlarda arama çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışların ardından 2 bina çöktü. Çöken binaların ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Dün çöken binalarda 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bugün devam eden arama çalışmalarında 2 kişinin daha cesedi bulununca ölü sayısı 8'e yükseldi.

SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Arama kurtarma ekipleri, emniyet güçleri ve çevre sakinlerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, enkaz altında hala birilerinin olabileceğini belirtiyor. Ayrıca yetkililer, Mint Road in Fort’da çöken binanın daha önce tehlikeli bina olarak ilan edildiğini belirtti.

Hindistan'da 2 binanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü - VİDEO



HAYAT FELÇ OLDU

Şiddetli yağmurların süreceğinin belirtildiği Mumbai’de elektrik ve su kesintileri, su baskınları, yol çökmeleri ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar sürdürülüyor.