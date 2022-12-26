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    Hindistan’da 28 kişi, istihdam vaadiyle dolandırıldı

    İşe alınma sözü verilenler, 1 ay boyunca istasyona giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri saydı. Aynı kişiler, dolandırıcılara 2 bin 400 dolar kaptırdı.
    • 26.12.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 13:47
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    Hindistan’da 28 kişi, istihdam vaadiyle dolandırıldı

    Hindistan, Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda yaşanan dolandırıcılığı konuşuyor.

    28 kişinin, istihdam vaadiyle kandırıldığı ortaya çıktı.

    Söz konusu kişilerden, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları istendi.

    2 bin 400 dolar kaptırdılar

    Bazı pozisyonlara getirilecekleri vaadiyle kandırılan Tamil Nadu eyaleti sakinleri, dolandırıcılara 2 bin 400 dolar kaptırdı.

    Olay, dolandırıcılar ile iş arayanlar arasında iletişimi sağlayan Subbuswamy isimli eski ordu görevlisinin polise şikayette bulunması üzerine aydınlandı.

    Kendisini hükümet görevlisi olarak tanıttı

    Subbuswamy, polise yaptığı başvuruda, kendisini “hükümet görevlisi” olarak tanıtan ve işsiz kişilere memuriyet sağlamak istediğini söyleyen Sivaraman isimli kişiye inandığını ve memleketi Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar semtinden gelen kişilere iş bulmaları için yardım ettiğini belirtti.

    Hindistan’da 28 kişi, istihdam vaadiyle dolandırıldı #1

    İstasyona giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri saydılar

    Aracı Subbuswamy, dolandırıldığını sonradan fark ettiğini ve hemşerilerinden hiçbir zaman maddi çıkar elde etmediğini savundu.

    Dolandırılan 28 kişinin, haziran ve temmuz aylarında, Yeni Delhi Tren İstasyonu’na giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri saydıkları, bunun işe alınacakları pozisyon için bir “eğitim” olduğuna inandırıldığı anlaşıldı.

    Hindistan’da 28 kişi, istihdam vaadiyle dolandırıldı #2

    Mağdur konuştu: Çok utanıyorum

    Kandırılan “işçiler” yaklaşık 1 ay boyunca her gün 8 saat istasyondaki trenleri saydı.

    AA'nın aktardığına göre, konuya ilişkin The Indian Express gazetesine konuşan mağdurlardan biri, şunları kaydetti:

    “Delhi’ye eğitim için gittik, bütün yaptığımız trenleri saymaktı. Bundan şüphelendik ama aracı olan kişi komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şu an çok utanıyorum.”


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