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- Hindistan’da 3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu tespit edildi
Hindistan’da 3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu tespit edildi
- İHA
- 10.12.2021 - 21:27
Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Hindistan’da bir çocukta tespit edildi.
Maharaştra eyaletinde 3 yaşındaki çocukta tespit edilen mutasyonun ülkede ilk çocuk vaka olduğu aktarıldı.
Yetkililer, ülkedeki toplam Omicron vaka sayısının 7 yeni vakanın tespit edilmesi ile 32’ye yükseldiğini açıklarken, vakaların hafif semptomları olduğunu ifade etti.
7 VAKANIN 4'ÜNÜN AŞILI OLDUĞU AÇIKLANDI
Ulusal Viroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bugün tespit edilen 7 vakanın 3’ünün yakın zamanda Tanzanya, İngiltere ve Güney Afrika seyahat geçmişi olduğu ifade edildi. Enstitü, 7 vakadan 4’ünün tamamen aşılı olduğunu aktardı.
Hindistan’da salgının başından bu yana 34 milyon 674 bin 744 kişide Covid-19 tespit edilirken, 474 bin 735 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.