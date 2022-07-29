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    Hindistan'da, 39 öğrenciye tek şırınga ile aşı yapıldı

    Jain Yüksek Ortaokulu'nda, 39 öğrenciye tek şırınga ile aşı yaptığı iddia edilen Jitendra Rai isimli görevli, gözaltına alındı.
    • 29.07.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:18
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    Hindistan'da, 39 öğrenciye tek şırınga ile aşı yapıldı

    Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Sagar semtindeki Jain Yüksek Ortaokulu'nda aşı vurulan çocuklarına eşlik eden veliler, Jitendra Rai adlı sağlık görevlisinin tüm öğrenciler için tek şırınga kullandığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

    Görevli, 39 öğrenciyi tek bir şırıngayla aşılaması sebebiyle görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

    “Sadece 1 şırınga verildi”

    AA’nın haberine göre; Rai, sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyleyerek kendini savundu.

    Sağlık görevlilerinin 39 öğrenciyi muayene ettiği ve yapılan tıbbi test sonuçlarının normal çıktığı belirtildi.

    Hindistan da, 39 öğrenciye tek şırınga ile aşı yapıldı #1

    2 milyardan fazla koronavirüs aşısı uygulandı

    Şu ana kadar 2 milyardan fazla koronavirüs aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.


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