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    Hindistan'da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.  4 avcı, bir Bengal kertenkelesine cinsel istismarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:37
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    Hindistan'da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yaşanan iğrenç bir olay tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

    Maharaştra'nın Gothane köyünde 4 şahıs, avlanmak için ormana gitti.

    4 avcının bir hayvana tecavüz ettiğini tespit ettiler

    Bölgede bulunan Sahydari Kaplan Koruma Alanı'ndaki güvenlik görevlileri, 4 avcının garip hareketler sergilediğini fark etti.

    Kamera görüntülerini izleyen görevliler, avcıların bir hayvana tecavüz ettiğini tespit etti.

    Telefonda gördükleri karşısında bir şok daha yaşadılar

    Olay üzerine avcıların telefonlarını inceleyen yetkililer, gördükleri karşısında bir kez daha şok yaşadı.

    Ekipler, şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde bir Bengal kertenkelesine tecavüz edildiğini belirledi.

    TUTUKLANDILAR

    İndia Today'ın haberine göre şüpheli oldukları belirlenen 4 avcı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    S.T., P.M., J.K, A.S adında oldukları belirlenen avcılar, önümüzdeki günlerde Hindistan Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.

    Hindistan da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti #1

    Hindistan da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti #2


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