Hindistan'da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti

Hindistan'da 4 avcı bir kertenkeleye tecavüz etti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 avcı, bir Bengal kertenkelesine cinsel istismarda bulundu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yaşanan iğrenç bir olay tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

Maharaştra'nın Gothane köyünde 4 şahıs, avlanmak için ormana gitti.

4 avcının bir hayvana tecavüz ettiğini tespit ettiler

Bölgede bulunan Sahydari Kaplan Koruma Alanı'ndaki güvenlik görevlileri, 4 avcının garip hareketler sergilediğini fark etti.

Kamera görüntülerini izleyen görevliler, avcıların bir hayvana tecavüz ettiğini tespit etti.

Telefonda gördükleri karşısında bir şok daha yaşadılar

Olay üzerine avcıların telefonlarını inceleyen yetkililer, gördükleri karşısında bir kez daha şok yaşadı.

Ekipler, şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde bir Bengal kertenkelesine tecavüz edildiğini belirledi.

TUTUKLANDILAR

İndia Today'ın haberine göre şüpheli oldukları belirlenen 4 avcı, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.T., P.M., J.K, A.S adında oldukları belirlenen avcılar, önümüzdeki günlerde Hindistan Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.