Hindistan'da 4 bin 329 can kaybıyla en yüksek korona ölümü yaşandı

Hindistan'da 4 bin 329 can kaybıyla en yüksek korona ölümü yaşandı

Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin vahim tablosunu paylaştı.

Hindistan, koronavirüs salgınında acı rekorlar kaydetmeyi sürdürüyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden biri olan Güney Asya ülkesinde son bilanço açıklandı.

4 BİN 329 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 koronavirüs vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi.

Böylece ülkede koronavirüse bağlı can kaybı sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

TOPLAM VAKA VE CAN KAYBI SAYISI

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 25 milyon 228 bin 996’ya, toplam can kaybı sayısı 278 bin 719'a ulaştı.

HİNDİSTAN: DURUM STABİL

3 milyon 353 bin 765 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 27 Nisan'dan bu yana koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

AŞILAMA KAMPANYASI

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 182 milyon 926 bin 460 doz aşı yapıldı.

Yetkililer, aşılamanın henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadığını duyurdu.

Hindistan Serum Enstitüsü, ülkede aşı sıkıntısı olduğunu açıklamıştı.

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