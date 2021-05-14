Hindistan'da 4 bin koronavirüs ölümü yaşandı

Salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Güney Asya ülkesinde toplam can kaybı 262 bin 317'ye yükseldi.

Hindistan, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan salgın kaynaklı tabloyu açıkladı.

4 BİN ÖLÜM, 343 BİN 144 YENİ VAKA

Buna göre, 4 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 343 bin 144 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

EN FAZLA GÜNLÜK VAKA VE ÖLÜM HİNDİSTAN'DA

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 46 bin 809’a, toplam can kaybı sayısı 262 bin 317'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 704 bin 893 hastanın tedavisi sürüyor.

AŞILAMA KAMPANYASI

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Washington, aşı üretimini desteklemek için koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.