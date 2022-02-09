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    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

    Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir dağ yamacında mahsur kalan genç, ordu tarafından 48 saat sonra kurtarıldı. Yaralı genç, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 18:11
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    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

    Hindistan’da ordu, saatler süren zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

    Ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletindeki Palakkad bölgesinde 3 arkadaşı ile birlikte dağlık bir arazide yürüyüşe çıkan 23 yaşındaki R. Babu, dengesini kaybedip dağ yamacından aşağı kaydı.

    YARIKTA BEKLEDİ

    Dik yamaçtan aşağı yuvarlanan Babu, yamaçtaki bir yarıkta mahsur kaldı.

    R. Babu, 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekledi.

    EKİPLERE FOTOĞRAF ÇEKİP YOLLADI

    Babu, yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için ekiplere fotoğraf çekip gönderdi.

    Kurtarma ekipleri lokasyonun belirlenmesi amacıyla drone kullandı.

    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı VİDEO

    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı #1

    HALATLA KURTARILDI

    Sahil güvenlik helikopterleri, Babu’ya ulaşmaya çalıştı ancak arazinin topografyası ve dik olması nedeniyle başarısız oldu.

    Babu, bugün sabah saatlerinde Hint ordusuna bağlı dağcı ekip tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Genç, kendisini kurtaran askerlere öperek ve sarılarak teşekkür etti.

    Ordu personeli, Babu’ya su ve yiyecek verdi.

    Yaralı olarak kurtarılan genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı #3

    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı #4

    Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı #5


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