Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir dağ yamacında mahsur kalan genç, ordu tarafından 48 saat sonra kurtarıldı. Yaralı genç, hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’da ordu, saatler süren zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletindeki Palakkad bölgesinde 3 arkadaşı ile birlikte dağlık bir arazide yürüyüşe çıkan 23 yaşındaki R. Babu, dengesini kaybedip dağ yamacından aşağı kaydı.

YARIKTA BEKLEDİ

Dik yamaçtan aşağı yuvarlanan Babu, yamaçtaki bir yarıkta mahsur kaldı.

R. Babu, 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekledi.

EKİPLERE FOTOĞRAF ÇEKİP YOLLADI

Babu, yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için ekiplere fotoğraf çekip gönderdi.

Kurtarma ekipleri lokasyonun belirlenmesi amacıyla drone kullandı.

Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı VİDEO



HALATLA KURTARILDI

Sahil güvenlik helikopterleri, Babu’ya ulaşmaya çalıştı ancak arazinin topografyası ve dik olması nedeniyle başarısız oldu.

Babu, bugün sabah saatlerinde Hint ordusuna bağlı dağcı ekip tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç, kendisini kurtaran askerlere öperek ve sarılarak teşekkür etti.

Ordu personeli, Babu’ya su ve yiyecek verdi.

Yaralı olarak kurtarılan genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.