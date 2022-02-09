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- Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı
Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı
- İHA
- 09.02.2022 - 17:43
- Güncelleme : 09.02.2022 - 18:11
Hindistan’da ordu, saatler süren zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletindeki Palakkad bölgesinde 3 arkadaşı ile birlikte dağlık bir arazide yürüyüşe çıkan 23 yaşındaki R. Babu, dengesini kaybedip dağ yamacından aşağı kaydı.
YARIKTA BEKLEDİ
Dik yamaçtan aşağı yuvarlanan Babu, yamaçtaki bir yarıkta mahsur kaldı.
R. Babu, 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekledi.
EKİPLERE FOTOĞRAF ÇEKİP YOLLADI
Babu, yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için ekiplere fotoğraf çekip gönderdi.
Kurtarma ekipleri lokasyonun belirlenmesi amacıyla drone kullandı.
Hindistan’da 48 saat mahsur kalan genç kurtarıldı VİDEO
HALATLA KURTARILDI
Sahil güvenlik helikopterleri, Babu’ya ulaşmaya çalıştı ancak arazinin topografyası ve dik olması nedeniyle başarısız oldu.
Babu, bugün sabah saatlerinde Hint ordusuna bağlı dağcı ekip tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Genç, kendisini kurtaran askerlere öperek ve sarılarak teşekkür etti.
Ordu personeli, Babu’ya su ve yiyecek verdi.
Yaralı olarak kurtarılan genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.