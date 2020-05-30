Hindistan'da 7 bin 964 korona vakası tespit edildi

Hindistan'da 7 bin 964 korona vakası tespit edildi

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Başbakan Narendra Modi, koronavirüsle mücadelede zafer yolunda olduklarını söyledi.

Hindistan'da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede iki aydır süren sokağa çıkma yasağının bitmesinden bir gün önce son 24 saatte 7 bin 964 yeni koronavirüs vakasına rastlandığını, 265 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 173 bin 763'e, ölü sayısı da 4 bin 971'e yükseldi.

MODİ: ZAFER YOLUNDAYIZ

Vakaların yüzde 70'den fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hükümetinin ikinci döneminin ilk yılı münasebetiyle yazdığı açık mektupta, ülkesinin virüsle mücadelede zafer yolunda olduğunu söyledi.

Asya ülkesinde geçtiğimiz gün, günlük bazda en yüksek artışın kaydedildiği son 24 saatte 7 bin 466 vakanın görüldüğü açıklanmıştı.

"EKONOMİK CANLANMA ÖRNEĞİ OLACAĞIZ"

Modi, Hindistan'ın "ekonomik canlanma örneği" teşkil edeceğini belirterek, ulustan kararlı davranmalarını istedi.

Hindistan Başbakanı, ülkede sokağa çıkma yasağı sırasında işleri kaybeden milyonlarca göçmen işçinin yaşadığı büyük acıyı anladığını da dile getirdi.

Hindistan'da federal hükümetin bu hafta sonu koronavirüs salgını konusunda yeni yönergeler yayınlanması, en fazla etkilenen bölgelerde sokağa çıkma yasağını uzatması bekleniyor.