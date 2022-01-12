Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Mariam Basil, Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunu kırdı.

Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Mariam Basil, Kerala eyaletine bağlı Alappuzha şehrinde yer alan Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başardı.

GÖLÜ YÜZEREK GEÇEN EN KÜÇÜK ÇOCUK

Geçen yıl dokuz yaşındaki bir çocuğun bitirdiği parkuru başarıyla yüzen Mariam, gölü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunun da sahibi oldu.

Hindistan'da 7 yaşındaki çocuktan yüzme rekoru - Video