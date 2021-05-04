Hindistan'da 8 aslan koronavirüse yakalandı

Hindistan’daki bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüsün merkez üssü olan Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru Hayvanat Bahçesi'nde, aslanlarda öksürük ve iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi uygulandı.

Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

NASIL BULAŞTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Hayvanat bahçesi yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı." dedi.