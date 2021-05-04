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    Hindistan'da 8 aslan koronavirüse yakalandı

    Hindistan’daki bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 13:51
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    Hindistan'da 8 aslan koronavirüse yakalandı

    Koronavirüsün merkez üssü olan Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru Hayvanat Bahçesi'nde, aslanlarda öksürük ve iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi uygulandı.

    Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

    NASIL BULAŞTIĞI ARAŞTIRILIYOR

    Hayvanat bahçesi yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı." dedi.

    Hindistan da 8 aslan koronavirüse yakalandı #1

    Hindistan da 8 aslan koronavirüse yakalandı #2

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