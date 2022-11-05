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- Hindistan'da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü
Hindistan'da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü
- 05.11.2022 - 14:10
Hindistan, zehirli yılan ısırmalarının büyük oranda ölümle sonuçlandığı ülkelerin başında yer alıyor.
Bunun üzerine yapılan araştırmalarda ülkede yılan nedeniyle yüzde 85 ölüm yaşandığı belirtiliyor.
Son olarak bölgede yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
Zehirli kobra saldırdı
Yerel basında yer alan habere göre, Chhattisgarh eyaletinde evinin arka bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Deepak isimli çocuk, yetişkin ve zehirli bir kobranın saldırısına uğradı.
Kobra, Deepak'ın kolunu sardıktan sonra ısırdı.
Yılanı ısırdı
Büyük acı çeken küçük çocuk, yılandan kurtulmak için atağa geçti ve kobrayı ısırdı.
Kobra öldü
Olayın ardından zehirli kobra ölürken, Deepak hayatta kalmayı başardı. Yapılan incelemelerde yılanın zehrinin çocuğa geçmediği belirlendi.
"Onu iki kez sertçe ısırdım"
Yerel basına röportaj veren Deepak, "Kurtulmak için kobrayı savursam da kurtulamayınca onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu." dedi.