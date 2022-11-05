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    Hindistan'da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü

    Chhattisgarh eyaletinde yaşanan olayda evinin arka bahçesinde yetişkin bir kobranın saldırısına uğrayan Deepak karşı atağa geçerek yılanı 2 kez sertçe ısırdı. Olayın ardından yılanın öldüğü öğrenildi.
    • 05.11.2022 - 14:10
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    Hindistan'da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü

    Hindistan, zehirli yılan ısırmalarının büyük oranda ölümle sonuçlandığı ülkelerin başında yer alıyor.

    Bunun üzerine yapılan araştırmalarda ülkede yılan nedeniyle yüzde 85 ölüm yaşandığı belirtiliyor.

    Son olarak bölgede yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Zehirli kobra saldırdı

    Yerel basında yer alan habere göre, Chhattisgarh eyaletinde evinin arka bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Deepak isimli çocuk, yetişkin ve zehirli bir kobranın saldırısına uğradı.

    Kobra, Deepak'ın kolunu sardıktan sonra ısırdı.

    Hindistan da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü #1

    Yılanı ısırdı

    Büyük acı çeken küçük çocuk, yılandan kurtulmak için atağa geçti ve kobrayı ısırdı.

    Kobra öldü

    Olayın ardından zehirli kobra ölürken, Deepak hayatta kalmayı başardı. Yapılan incelemelerde yılanın zehrinin çocuğa geçmediği belirlendi.

    "Onu iki kez sertçe ısırdım"

    Yerel basına röportaj veren Deepak, "Kurtulmak için kobrayı savursam da kurtulamayınca onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu." dedi.

    Hindistan da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü #2

    Hindistan da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü #3


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