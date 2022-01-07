Hindistan’da 84 yaşındaki adam, 11 doz koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs aşısının sağlığına iyi geldiğini öne süren Brahmdeo Mondal, hastanede 12’nci dozunu yaptırırken yakalandı.

Koronavirüs aşılamasının 16 Ocak 2021’de başladığı Hindistan, vatandaşlarına yerel iki farklı aşı çeşidini uyguluyor.

Koronavirüs aşısının zorunlu tutulmadığı ülkede ise ilginç bir olay yaşandı.

84 YAŞINDAKİ ADAM 11 DOZ AŞI OLDU

Brahmdeo Mondal (84), 11 doz koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından 12’nci dozu almak için gittiği aşı merkezinde yakalandı.

"BASTONLA YÜRÜMEYİ BIRAKTIM"

Mondal, yaptırdığı aşıların sağlığına çok iyi geldiğini iddia ederek, "Bel ve baş ağrılarım geçti. Önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebiliyorum." dedi.

AŞI KAYDINI FARKLI HESAPLARLA OLUŞTURDU

Mondal, sisteme kayıt olmak için farklı hesaplar açtığını ve farklı aşı merkezlerine gittiğini söyledi. Hindistan’ın Madhepura bölgesindeki bir hastanede çalışan Dr. Amarendra Pratap Shahi, adamın dört farklı aşı merkezinden 8 doz koronavirüs aşısı olduğuna dair kanıt bulunduğunu belirtti.

YARIM SAAT ARAYLA 2 DOZ ALDI

Yapılan araştırma sonucunda Mondal’ın aynı gün içinde yarım saat arayla 2 doz aşı aldığı ve sistemde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Shahi, Mondal'ın bu kadar fazla aşıyı nasıl yaptırmış olduğunu henüz anlamadıklarını belirterek, sistemde teknik bir hatanın meydana gelmiş olabileceğini ya da sağlık görevlilerinin bir ihmali sonucu yaşandığını söyledi.

'İHMAL' ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Hindistan Halk Sağlığı Başkanı Chandrakant Lahariya ise böyle bir olayın test sonuçları uzun süre bekletildikten sonra sisteme yüklenmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, yine de bu kadar dozun ardından olayın nasıl tespit edilemediğini bilmediğini söyledi.