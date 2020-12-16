Hindistan'da 9 yaşındaki kız, beyin ameliyatında piyano çaldı

Doktorlar, 6 saatlik ameliyat sırasında Saumya'dan piyano çalmasını istedi.

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Gwailor kentinde 9 yaşındaki Saumya adlı kız, beyin tümörü ameliyatında sıra dışı anlara neden oldu.

Saumya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için ameliyat oldu.

DOKTORLAR PİYANO ÇALMASINI İSTEDİ

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Saumya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

Hindistan'da 9 yaşındaki kız, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı ViDEO

6 SAATLİK OPERASYON

Yaklaşık 6 saat süren operasyon boyunca piyano çalan Saumya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum." dedi. Saumya'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.