Euro
9.5035
-0.31%
Dolar
7.7866
-0.63%
Altın
466.69
-0.13%
Borsa
1.405
0.65%
Bitcoin
152.808
1.45%
EXEN Coin
10.68
-0.74%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Hindistan'da 9 yaşındaki kız, beyin ameliyatında piyano çaldı

    Doktorlar, 6 saatlik ameliyat sırasında Saumya'dan piyano çalmasını istedi.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 12:45
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 12:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da 9 yaşındaki kız, beyin ameliyatında piyano çaldı

    Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Gwailor kentinde 9 yaşındaki Saumya adlı kız, beyin tümörü ameliyatında sıra dışı anlara neden oldu.

    Saumya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için ameliyat oldu.

    DOKTORLAR PİYANO ÇALMASINI İSTEDİ

    Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Saumya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

    Hindistan'da 9 yaşındaki kız, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı ViDEO

    6 SAATLİK OPERASYON

    Yaklaşık 6 saat süren operasyon boyunca piyano çalan Saumya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum." dedi. Saumya'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    Hindistan da 9 yaşındaki kız, beyin ameliyatında piyano çaldı #1

    Hindistan da 9 yaşındaki kız, beyin ameliyatında piyano çaldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir