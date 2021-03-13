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    Hindistan’da ağacın üzerine yıldırım düştü: 1 ölü

    Yağmurdan kaçmak için ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü. 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 12:43
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    Hindistan’da ağacın üzerine yıldırım düştü: 1 ölü

    Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram şehrinde perşembe gününden beri devam eden şiddetli yağış hayatı zorlaştırdı.

    Yağmurdan korunmak isteyen 4 kişi boş bir arazide bulunan ağacın altına sığındı.

    BAYGINLIK GEÇİRDİLER

    Ağaca yıldırım isabet etmesiyle şahıslar baygınlık geçirdi. Olayı gören güvenlik görevlileri yardımda koştu.

    Hindistan’da ağacın üzerine yıldırım düştü: 1 ölü #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

    Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybederken,1 kişinin de vücudunda ağır yanıklar oluştu.

    ANBEAN KAYDEDİLDİ

    Yıldırımın düşme anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    50’DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

    Hindistan'da geçen sene Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Hindistan’da ağacın üzerine yıldırım düştü: 1 ölü #2

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