Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: Ölüler var

Akaryakıt taşıyan bir tankerin kamyonla çarpışması sonucu araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda kişi canından oldu.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin Chandrapur kentinde, akaryakıt tankeri ile odun yüklü kamyon çarpıştı.

Kaza sonucu araçlar alevler içinde kaldı.

9 ölü

İHA'nın haberine göre Hindistan polisi, yerel saatle 22.30 sıralarında yaşanan kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yangın güçlükle söndürüldü

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada da itfaiye ekiplerinin olay yerine ancak bir saat sonra ulaştığı ve yangının saatler sonra kontrol altına alındığı belirtildi.

Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı