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    Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: Ölüler var

    Akaryakıt taşıyan bir tankerin kamyonla çarpışması sonucu araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda kişi canından oldu.
    • 20.05.2022 - 17:15
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    Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: Ölüler var

    Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin Chandrapur kentinde, akaryakıt tankeri ile odun yüklü kamyon çarpıştı.

    Kaza sonucu araçlar alevler içinde kaldı.

    9 ölü

    İHA'nın haberine göre Hindistan polisi, yerel saatle 22.30 sıralarında yaşanan kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Yangın güçlükle söndürüldü

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada da itfaiye ekiplerinin olay yerine ancak bir saat sonra ulaştığı ve yangının saatler sonra kontrol altına alındığı belirtildi.

    Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

    Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: Ölüler var #1

    Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: Ölüler var #2

    Hindistan’da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: Ölüler var #3


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