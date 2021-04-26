Hindistan’da ambulanstan ceset düştü

Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan ambulans hastaneden çıktığı sırada, içeride bulunan cesetlerden biri yere düştü.

Hindistan’da koronavirüse bağlı can kayıpları günden güne artıyor.

Ülkede vaka sayısının artması ile sağlık sistemi durma noktasına geldi.

En fazla vaka sayısının bulunduğu eyaletlerden Madhya Pradesh eyaletine bağlı Vidisha şehrinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastaneden ambulansla krematoryuma taşındığı anlardaki görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

KIRIK CAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

İçinde çok sayıda ceset olduğu belirtilen bir ambulans, hastaneden çıktığı sırada içeride bulunan cenazelerden biri yola düştü.

Ambulansın eski görünümü ve kırık kapı ve camları dikkat çekti.

Hindistan’da ceset ambulanstan düştü VİDEO

