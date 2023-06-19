Hindistan’da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 166'ya çıktı İki eyalette yeni can kayıplarıyla birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı artık üç haneyle ifade ediliyor. Yetkililer, halkın elektrik israfından kaçınması gerektiğini söyledi.

AA

Hindistan'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ölümlere yol açmayı sürdürüyor.

Güney Asya ülkesinde en son 98 olarak açıklanan ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ölü sayısı 166'ya yükseldi

Son günlerde hüküm süren kavurucu sıcaklar sebebiyle şimdiye kadar Uttar Pradeş eyaletinde 119, Bihar eyaletinde 47 olmak üzere 166 kişi yaşamını yitirdi.

Uttar Pradeş’in Ballia şehrinde sıcaklar yüzünden hastaneye götürülen kişiler, kapasitenin aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmezken hastanenin morgu da dolduğu için ölülerin yakınları cenazeleri evlerine götürmek zorunda kaldı.

Vatandaşlara çağrı: Elektrik israfından kaçının

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada, klima ve soğutucuların sorunsuz çalışması için kesintisiz güç sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Adityanath, vatandaşlara devletle iş birliği yaparak elektrik israfından kaçınmaları için çağrıda bulundu.

Okullar tatil edildi

Hindistan Meteoroloji Birimi (IMD) Uzmanı Atul Kumar Singh, 43,5 derecenin altına inmeyen sıcaklıklara ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda yetkilileri daha önce uyardıklarını belirtti.

Öte yandan, Bihar eyaletinin başkenti Patna’daki tüm okullar, 24 Haziran’a kadar tatil edildi.