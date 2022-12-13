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Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti

Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti

Hindistan’da sözde bir din adamı ayin yaptı, sıraya giren kadınlar kendinden geçti. Alınlarına dokunulması ile bir anda zıplamaya başlayan kadınların görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.