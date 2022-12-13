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    Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti

    Hindistan’da sözde bir din adamı ayin yaptı, sıraya giren kadınlar kendinden geçti. Alınlarına dokunulması ile bir anda zıplamaya başlayan kadınların görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:37
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    Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti

    Garip ritüellerin çıkış noktalarından biri Hindistan…

    Ülke, yine ilginç görüntülerle gündem oldu.

    "Ayin" diye nitelendirilen toplantıda, sözde bir din adamı toplanan kadınların başına dokundu, sonrasında olan oldu.

    Kendinden geçen kadınlar

    Kendilerine dokunması için sıraya giren kadınlar, görenleri hayrete düşürdü.

    Bir masanın üzerine çıkan sözde din adamının alnına dokunduğu kadınlar, kendinden geçti.

    Sözde din adamı hepsini zıplattı

    Kendini kaybeden bazı kadınlar, tuhaf hareketler yapmaya başladı.

    Adama karşı büyük bir hayranlıkla bakan kadınların, zıpladığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

    Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti VİDEO

    Yaygın bir ayin

    Bu görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı.

    Kullanıcıların çoğu, bunun Hindistan’da yaygın olarak yapılan bir “ayin” olduğunu savundu.

    Hindistan da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti #1

    Hindistan da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti #2

    Hindistan da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti #3

    Hindistan da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti #4

    Hindistan da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti #5


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