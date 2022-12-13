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- Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti
Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti
Hindistan’da sözde bir din adamı ayin yaptı, sıraya giren kadınlar kendinden geçti. Alınlarına dokunulması ile bir anda zıplamaya başlayan kadınların görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 13.12.2022 - 09:25
- Güncelleme : 13.12.2022 - 09:37
Garip ritüellerin çıkış noktalarından biri Hindistan…
Ülke, yine ilginç görüntülerle gündem oldu.
"Ayin" diye nitelendirilen toplantıda, sözde bir din adamı toplanan kadınların başına dokundu, sonrasında olan oldu.
Kendinden geçen kadınlar
Kendilerine dokunması için sıraya giren kadınlar, görenleri hayrete düşürdü.
Bir masanın üzerine çıkan sözde din adamının alnına dokunduğu kadınlar, kendinden geçti.
Sözde din adamı hepsini zıplattı
Kendini kaybeden bazı kadınlar, tuhaf hareketler yapmaya başladı.
Adama karşı büyük bir hayranlıkla bakan kadınların, zıpladığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Hindistan'da ayin: Alnına dokunduğu kadınlar kendinden geçti VİDEO
Yaygın bir ayin
Bu görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı.
Kullanıcıların çoğu, bunun Hindistan’da yaygın olarak yapılan bir “ayin” olduğunu savundu.