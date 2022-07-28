Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye aşı yapıldı

Okulda aşılama çalışması yapıldığı esnada sağlık görevlisinin tüm öğrencilere tek şırınga kullandığını fark eden veli, olayı yetkililere taşıdı.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle aşılama çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde sağlık çalışanları, öğrencilere koronavirüs aşısı yapmak için okulları ziyaret etmeye başladı.

Sagar'da bulunan bir okulda koronavirüs aşısı yapılacağını öğrenen veliler, çocuklarına eşlik etti.

30 öğrenciye tek şırınga kullanıldı iddiası

Çalışmaları izleyen bir veli, sağlık görevlisinin aşılamada 30 öğrenciye tek şırınga kullandığını fark etti.

Bunun üzerine okul yetkililerine şikayet edilmesinin ardından aşılamayı yapan Jitendra Rai'yi uyardı.

Görevli ise sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi.





Soruşturma başlatıldı

Okul görevlileri ve veliler olayın peşini bırakmadı ve eyalet sağlık bakanlığına durumu bildirdi.

Yetkililer, Rai'ye karşı ihmal davası açarken, aşılama için ekipmanların sağlanmasından sorumlu görevli hakkında da soruşturma başlattı.

İstifası istendi

Muhalefetteki Kongre Partisinden yetkililer, eyaletin sağlık bakanının olay üzerine istifa etmesini istedi.

AA'nın aktarımına göre; şu ana kadar 2 milyardan fazla koronavirüs aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için 'bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez' protokolünü zorunlu kılıyor.