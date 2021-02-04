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    Hindistan’da baltalı saldırgan dehşet saçtı

    Rahul Goud adlı kişi aylardır aile dostu olduğu ifade edilen ve aylardır taciz ettiği kadına baltayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 11:54
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    Hindistan’da baltalı saldırgan dehşet saçtı

    Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Meerpet bölgesinde, Rahul Goud (26) adlı kişi, aylardır taciz ettiği kadını evinde yakaladı.

    Kucağında bebek olan kadına baltayla saldıran Goud, sokak ortasında dehşet saçtı.

    Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hindistan’da baltalı saldırgan dehşet saçtı VİDEO

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Görüntülerde, saldırgan Goud'un taciz ettiği ve aile dostu olduğu ifade edilen kadının evine motosikletle gelerek, baltayla defalarca saldırdırıyor.

    Kucağında bebeği ile panik yaşayan kadının zor anları kameraya yansırken, başka bir kadının da olayın şokuyla korkudan kaçıyor.

    Saldırganın daha sonra motosikletine binerek, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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    DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

    Yerel medyada yer alan habere göre, kadının daha önce Goud'u polise şikayet ettiği, gözaltına alınan saldırganın daha sonra serbest bırakıldığını aktardı.

    Haberde, saldırgan Goud'un gözaltından çıktığı gün elindeki baltayla aylardır taciz ettiği kadına saldırdığı ifade edildi. Baltalı saldırganın yakanalarak, ‘cinayete teşebbüsle’ suçundan yargılanacağı kaydedildi.

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