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    Hindistan'da başörtüsü yasağı onaylandı

    Yüksek Mahkeme, öğrencilere yönelik başörtüsü yasağına onay verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.03.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 09:31
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    Hindistan'da başörtüsü yasağı onaylandı

    Dünya gündemine başörtüsüyle ilgili yaşanan gerilimlerle oturan Hindistan'da tepki çeken bir karara imza atıldı.

    Karnataka Yüksek Mahkemesi, eyaletteki okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin kararını açıkladı.

    BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA ONAY

    Buna göre mahkeme, Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay verdi. Mahkeme, kararında, başörtüsü takmanın İslam için bir "esas" olmadığını iddia etti.

    Bu arada Karnataka yönetimi, eyaletin başkenti Bengaluru'da "kamu düzeninin ve huzurun sağlanması için" bir hafta boyunca kalabalıklar halinde toplanmayı yasakladı.

    TOPLU GÖSTERİLER YASAKLANDI

    Yönetim, Mangalore kentinde de 15-19 Mart tarihlerinde kalabalıklar halinde toplanmaya izin verilmeyeceğini duyurdu.

    KARNATAKA EYALETİNDE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

    Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme geldi.

    Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin derslere başörtülü girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

    Hindistan da başörtüsü yasağı onaylandı #1

    ÖĞRENCİLER: TEMEL BİR HAK

    Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

    Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

    Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

    Hindistan da başörtüsü yasağı onaylandı #2

    HİNDİSTAN'IN YÜZDE 14'Ü MÜSLÜMAN

    Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

    Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti.

    Hindistan'ın yaklaşık 1,4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.


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