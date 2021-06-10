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    Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü

    Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 10:40
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    Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü

    Hindistan'da haziran ayından itibaren etkili olan muson yağmurları, her yıl doğal afet ve kazalara yol açıyor.

    Ülkenin Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de, geç saatlerde yağmur nedeniyle bir binanın çöktüğü bildirildi.

    Polis, enkazdan çıkarılan 18 kişiden 11'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Maharashtra eyalet yetkilisi Aslam Shaikh ise daha fazla kişinin mahsur kalmasından endişe edildiği için kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "Bina, yağmur nedeniyle çöktü. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

    Hindistan da bina çöktü: 11 ölü #1

    ESKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

    Görgü tanıkları da söz konusu binanın yanındaki diğer daha küçük yapıların üzerine çöktüğünü belirtti.

    Yetkililer, önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini, bölgedeki eski binaların tahliye edildiğini açıkladı.

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    DUVARLAR ÇÖKTÜ

    Meteoroloji uzmanları da alçak bölgelerin sel riski ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

    Şehrin diğer bölgelerinde de duvar çökmesi gibi daha olaylar kayda geçerken, şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

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