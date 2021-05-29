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    Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü

    Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 03:18
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    Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane bölgesinde yer alan Ulhasnagar kentinde, bir binanın çökmesi yetkilileri harekete geçirdi.

    Sai Siddhi adlı binanın çökmesinin ardından olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    7 KİŞİ ÖLDÜ

    Ekipler tarafından binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Sai Siddhi'nin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayda kişinin ise molozlar altında mahsur kaldığı ifade edildi.

    Ayrıca bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

    Hindistan da bina çöktü: En az 7 ölü #1

    Hindistan da bina çöktü: En az 7 ölü #2

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