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- Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü
Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü
Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.
- İHA
- 29.05.2021 - 03:18
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane bölgesinde yer alan Ulhasnagar kentinde, bir binanın çökmesi yetkilileri harekete geçirdi.
Sai Siddhi adlı binanın çökmesinin ardından olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ ÖLDÜ
Ekipler tarafından binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Sai Siddhi'nin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayda kişinin ise molozlar altında mahsur kaldığı ifade edildi.
Ayrıca bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.