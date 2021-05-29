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Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü

Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü

Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı.