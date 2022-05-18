Hindistan'da binlerce kişi, sel felaketinden etkilendi

Assam eyaletinde 3 gündür aralıksız süren şiddetli yağışların neden olduğu sel, 500 binden fazla kişiyi mağdur etti.

Güney Asya ülkesi Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini artırarak devam ediyor.

İHA'nın haberine göre; son 3 gündür aralıksız süren yağışlar dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra'nın taşmasına sebep oldu.

Bölgedeki durum "son derece vahim"

Assam Maliye Bakanı Jogen Mohan, su baskını ve toprak kaymaları nedeniyle hem demiryolu hem de karayolu bağlantılarının kesintiye uğradığı Dima Hasao bölgesinde durumun "son derece vahim" olduğunu belirtti.

Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle tahtalardan yapılan bir köprü çökerken, üzerindekiler suya düştü.

Hindistan'da sel felaketi VİDEO



"500 binden fazla kişi olumsuz etkilendi"

Assam Su Kaynakları Bakanı Pijush Hazarika ise yaptığı açıklamada, "Her saat daha kritik hale gelen selden 500 binden fazla kişi olumsuz etkilendi" ifadelerini kullandı.

Doğal afet nedeniyle Hindistan ordusu devreye girerken, Hojai bölgesinde mahsur kalan 2 binden fazla kişi kurtarıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan açıklamaya göre sağanak 2 gün daha devam edecek.

Öte yandan; Assam'da sel nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.