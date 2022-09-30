Petrol
88.39
1.39%
Euro
18.266
0.60%
Dolar
18.5474
0.22%
Altın
997.03
0.92%
Borsa
3165
0.00%
Bitcoin
364.472
0.72%
BTXN Coin
11.39
5.95%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Hindistan’da bir adamın midesinden 63 kaşık çıkartıldı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 63 metal kaşık çıkarıldı. Adamın kaşıkların kafasını kırdığı, sadece sap kısımlarını yuttuğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da bir adamın midesinden 63 kaşık çıkartıldı

    Kuzey Hindistan'daki Muzaffarnagar bölgesinde dayanılmaz mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adam, tedaviye alındı.

    Hiçbir şey yiyemeyen 32 yaşındaki adamın ağrısının sebebini belirlemek isteyen doktorlar, röntgen ve tomografi taraması yaptı.

    “Bu kadar çok kaşık çıkınca şoke olduk”

    İlk etapta bir tümörden şüphelenen doktorlar taramalar neticesinde adamın midesinde yoğun şekilde yabancı madde olduğunu tespit etti.

    2 saatten fazla süren ameliyatı yapan Dr. Rakesh Khurana, “Ameliyatta yabancı cisimlerin çelik kaşık olduğunu fark ettik. Bu kadar çok kaşık çıkınca şoke olduk. Tam 63 tane vardı.” dedi.

    Kafalarını kırıp, saplarını yuttu

    “35 yıllık meslek hayatımda gördüğüm nadir tıbbi vakalardan biriydi” diyen doktor, adamın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece sap kısımlarını yuttuğunu belirtti.

    İyileşmesi için yoğun bakımda tutulan hasta ise yaklaşık 6 ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi.

    Doktorlar hastanın Pika Sendromu olarak bilinen, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığı olabileceğine inanıyor.

    Hindistan’da bir adamın midesinden 63 kaşık çıkartıldı #1

    Pika Sendromu

    Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta “Pika Sendromu” olarak adlandırılıyor.

    İsmi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor.

    Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi gibi sorunlara neden olabiliyor.


    MİT'ten bir operasyon daha: 3 PKK'lı terörist yakalandı
    Gündem

    MİT'ten bir operasyon daha: 3 PKK'lı terörist yakalandı

    İlkokul yabancı dil öğretiminde dijital içerikli yeni etkinlik programı
    Eğitim

    İlkokul yabancı dil öğretiminde dijital içerikli yeni etkinlik programı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir