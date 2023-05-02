Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi İki koluna ek olarak sırtında bir kolla dünyaya gelen 3 kollu bebek, sosyal medyayı salladı. Bebeğin fazla uzvunun ameliyatla kesilmesi planlanıyor.

ensonhaber.com

Hindistan’ın kuzeyindeki Rajasthan’daki yerel bir hastanede dünyaya gelen bebek, iki koluna ek olarak sırtında üçüncü bir kolla doğdu.

Doktorlar, bebeğe tıp literatüründe şu ana dek yalnızca birkaç kez rastlanan “polimeli” teşhisi koydu.

Biri koluna dokunduğunda ağlıyor

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bebeğin yan yattığı ve birinin sırtındaki uzvuna dokunduğunda ağladığı görüldü.

Görüntülerde bebeğin göbek bağının hâlâ bağlı olması da dikkat çekti.

Ameliyatla kesilebilir

Çocuğun adı, cinsiyeti ve doğum yöntemi ise henüz açıklanmadı.

Doktorlar ayrıca çocuğun nasıl tedavi edileceğini belirtmezken, benzer vakalarda fazladan çıkan uzvun ameliyatla kesildiği biliniyor.