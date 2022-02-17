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Hindistan’da bir düğün esnasında köy kuyusu çöktü: 13 ölü

Hindistan’da bir düğün esnasında köy kuyusu çöktü: 13 ölü

Bir düğünde, üstü beton bloklarla kapatılmış köy kuyusunun çökmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti.