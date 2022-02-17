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- Hindistan’da bir düğün esnasında köy kuyusu çöktü: 13 ölü
Hindistan’da bir düğün esnasında köy kuyusu çöktü: 13 ölü
- AA
- 17.02.2022 - 09:23
- Güncelleme : 17.02.2022 - 10:07
Dün gece Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin Kushinagar bölgesindeki bir düğün esnasında üstü beton bloklarla kapatılmış köy kuyusu çöktü.
Çocukların da aralarında olduğu 13 kişi hayatını kaybetti.
Çöken kuyuya düşen 10 köylünün de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
13 KADIN VE KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ
Düğünde, kullanılmayan ve üzeri beton plakalarla kapalı kuyunun üzerinde eğlenirken ölenlerin kadın ve kız çocukları oldukları tespit edildi.
Yetkililer, kuyunun derinliğinin 15 metreden fazla olduğu bilgisini paylaştı.
Hindistan’da bir düğün esnasında köy kuyusu çöktü: 13 ölü ViDEO
“YÜREK PARÇALAYICI”
Feci olayla ilgili Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Modi, olayı “yürek parçalayıcı” olarak nitelendirerek, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'un yaklaşık 300 kilometre doğusundaki köyde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.