Hindistan’da bir kişinin mesanesinden şarj kablosu çıktı

Hindistan’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve ismi açıklanmayan bir kişinin mesanesinde 1 metrelik şarj kablosu tespit edildi.

Hindistan’ın Assam eyaletindeki Guwahati kentinde 30 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Çekilen röntgende, kişinin mesanesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şarj kablosunun olduğu görüldü.

ÖNCE YUTTUM DEDİ, SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hindistan medyası, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin doktorlara, “Şarj kablosunu yuttum” dediğini duyurdu.

DOKTOR, CİNSEL ORGANINDAN GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Doktorlar ameliyat sırasında şarj kablosunun, kişinin cinsel organından mesanesine girdiğini tespit etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Walliul Islam, “Yaklaşık 25 yıldır cerrahım ancak şu ana kadar bir ameliyatta ilk kez böyle bir durumla karşılaştım” dedi.