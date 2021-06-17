Hindistan'da Ganj Nehri'nde, yüzen bir kutunun içinde 22 günlük bebek bulundu.

Hindistan’da Ganj Nehri'nde yüzen ahşap bir kutunun dikkatlerini çekmesi üzerine bir gurup vatandaş, kutuyu sudan çıkararak içini açtı. Vatandaşlar, kutunun içinde kırmızı renkli bir beze sarılı ve ölüme terk edilmiş halde 22 günlük bir kız bebek buldu.

BEBĞİN ADI "GANJ" OLDU

Gördükleri karşısında şok olan vatandaşlardan Golu Chaudhary yaptığı açıklamada, "Birkaç köylünün yardımıyla kutuyu çıkardık. Açtığımızda kırmızı bir beze sarılı bir kız bebek görünce şok olduk. Kutuda ayrıca Hindu tanrılarının fotoğrafları ve bebeğin burçları da vardı" ifadelerini kullandı. Chaudhary, Ganj Nehri’nde bulunması nedeniyle bebeğin adını ise "Ganj" koyduklarını kaydetti.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Daha sonra yardımsever vatandaşların yaşanan olayı bildirmesinin ardından harekete geçen polis yetkilileri, sağlık kontrolleri için bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğunu ifade eden polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kız çocuğunun terk edilme nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk başta bebeğin hasta olduğundan şüphelendik, fakat kontrolden sonra tamamen iyi ve müşahede altında. Bu bir kız çocuğu sorunu olabilir ve ebeveynler yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Nedeni bilinmiyor. Bebeği yakında çocuk bakım merkezine göndermeyi planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hindistan'da bir kutunun içinde 22 günlük bebek bulundu-Video