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    Hindistan'da bir Müslümanın gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası protestolar

    Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir Müslümanın gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından halk sokaklara indi.
    • AA
    • 07.07.2021 - 05:06
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    Hindistan'da bir Müslümanın gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası protestolar

    Hindistan basınında çıkan haberde, Batı Bengal'in Assansol bölgesinde 21 yaşındaki Arnaan Han isimli bir Müslümanın hırsızlık şüphesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmasından bir gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

    BÖLGE HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

    Han'ın akıbetini öğrenmek için polis karakoluna giden ailesine, Han'ın hasta olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı söylendi.

    Sağlık yetkililerinin Han'ın hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine öfkelenen bölge halkı, sokaklara döküldü.

    Hindistan da bir Müslümanın gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası protestolar #1

    KARAKOLU TAŞLADILAR, ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

    Han'ın gözaltında tutulduğu Barakar Polis Karakolu önünde toplanan çok sayıda kişinin, karakola taş fırlattığı ve bina önündeki araçları ateşe verdiği kaydedildi.

    Polisin de gruba biber gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.

    Emniyet yetkilileri, olayla ilgili 2 polis memurunun açığa alındığı bilgisini paylaştı.

    Hindistan da bir Müslümanın gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası protestolar #2

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