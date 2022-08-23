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    Hindistan'da BJP'li Singh, Hz. Muhammed'e hakaretten gözaltına alındı

    Hakkında çok sayıda dava bulunan Singh, İslam Peygamberi'ne yönelik hakaret dolu ifadelerinin ardından yakalandı.
    • 23.08.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:09
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    Hindistan'da BJP'li Singh, Hz. Muhammed'e hakaretten gözaltına alındı

    Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) Milletvekili Thakur Raja Singh, Hz. Muhammed (SAV) hakkında hakaret içerikli bir paylaşıma imza attı.

    Singh, dünkü paylaşımı sonrası tepkilerin odağına oturdu. Hint siyasetçi karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

    Hz. Muhammed'e hakaret sonrası yakalandı

    Ülkenin güneyindeki Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde aleyhinde birden fazla dava açılan Singh, gözaltına alındı.

    Polis yetkilileri, gözaltına alınan Singh'in davası hakkındaki detayların daha sonra paylaşılacağını söyledi.

    BJP eski sözcüsü hakkındaki dava devam ediyor

    Hindistan'da BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti.

    İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP eski sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

    Hindistan da BJP li Singh, Hz. Muhammed e hakaretten gözaltına alındı #1

    AA'nın haberine göre, BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 8 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

    Sharma'ya İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 9 Haziran'da dava açılmıştı.


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