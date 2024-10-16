Hindistan'da bomba alarmı: Son 48 saatte 10 uçak için ihbar yapıldı

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Hindistan'da bomba ihbarları gündemde büyük yankı uyandırdı...

Ülkede son 48 saat içerisinde en az 10 uçuş, sahte bomba ihbarları sebebiyle uzun gecikmelere ve yönlendirmelere sebep oldu.

İHBARLARDA YAŞANAN ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Salı günü Singapur Hava Kuvvetleri, bir bomba ihbarı üzerine Air India Express'e ait bir uçağı kalabalık bölgelerden uzaklaştırmak için iki savaş uçağını devreye sokarken, aynı gün, Delhi’den Chicago’ya giden bir Air India uçağı, tedbir amacıyla Kanada’da bir havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Öte yandan, sahte bomba ihbarları Hindistan'da sık görülse de son günlerde artışın sebebi net olarak bilinmiyor.

Ayrıca, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu yetkilileri, BBC’nin yorum taleplerine yanıt vermezken, Air India'nın yanı sıra IndiGo, SpiceJet ve Akasa Air gibi diğer havayolları da benzer tehditlere maruz kaldı.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULABİLİR

Pazartesi günü, Mumbai’den havalanan üç uluslararası uçuş, bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan tehditler nedeniyle yönlendirildi veya ertelendi.

Polis, olayla bağlantılı olarak bir genci gözaltına alırken, salı günü ise yedi uçuş, sahte tehditler nedeniyle etkilendi.

Air India, yetkililerle iş birliği yaptıklarını ve tehdidi gerçekleştiren kişileri tespit etmeye çalıştıklarını belirterek, yaşanan zararları telafi etmek için hukuki yollara başvurabileceklerine dikkat çekti.

CİDDİ MALİYETLER DOĞURABİLİR

Hindistan'daki tüm havaalanlarında, Bomba Tehdit Değerlendirme Komiteleri mevcut ve bu komiteler tehdidin ciddiyetini değerlendirerek gerekli adımları atıyor. Ayrıca, bu süreçte bomba imha ekipleri, narkotik köpekleri, ambulanslar ve güvenlik birimleri devreye girebiliyor.

Tehdit nedeniyle uçuşlarda yaşanan gecikmeler, hava yolu şirketlerine ve güvenlik kurumlarına ciddi maliyetlere sebep olabiliyor.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Uluslararası uçuşlar söz konusu olduğunda ise, tıpkı Singapur ve Kanada'da olduğu gibi, başka ülkelerin güvenlik birimlerinin de devreye girmesini zorunlu kılıyor.

Öte yandan, Singapur Savunma Bakanı, Air India Express uçağının güvenli bir şekilde Changi Havalimanı'na indiğini ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kanada'da ise Royal Canadian Mounted Police, Chicago'ya giden Air India uçağına yönelik tehdidi araştırmaya devam ediyor.