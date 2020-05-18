Bir boya dükkanında çıkan yangın sonucu 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwalior kentindeki bir boya dükkanında, yangın çıktı.

7 ÖLÜ 4 YARALI

Yangın, alevlerin üst katlarda bulunan dairelere sıçramasıyla büyürken 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Polis Satyendra Singh Tomar,yangının ardından, "Dükkandaki boya son derece yanıcı olduğu için kısa sürede alev aldı ve birinci ve ikinci katlarda yaşayan aileleri hapsetti." dedi.

İtfaiye ekibinin çabaları sonucu alevlerin, yaklaşık iki saat sonra söndürüldüğü bildirildi.

Hindistan'da boya dükkanı yandı: 7 ölü ViDEO