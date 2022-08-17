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- Hindistan'da çay işçilerinin ücretlerine zam yapıldı
Hindistan'da çay işçilerinin ücretlerine zam yapıldı
Assam eyaletinin farklı noktalarında çalışanların ücretlerinde düzenlemeye gidildi.
- 17.08.2022 - 10:50
- Güncelleme : 17.08.2022 - 10:51
Hindistan, dünyanın çay üreticisi ülkeleri arasında yer alıyor.
Ülkedeki çay tarlalarında çalışan işçilerin ücretlerine zam yapıldı.
Assam eyaletindeki işçilerin yevmiye ücretleri 27 rupi (0,34 dolar) artırıldı.
Çay işçilerinin ücretlerine zam
Artışla birlikte Brahmaputra Vadisi'nde çalışan işçilerin günlük ücreti 232 rupi (2,92 dolar) oldu.
Yeni düzenlemeye göre, Barak Vadisi çalışanları ise günlük 210 rupi (2,64 dolar) kazanacak.
Elleriyle çay topluyorlar
AA'nın haberine göre, Bansbari köyündeki çay tarlalarında çalışan kadın işçiler objektiflere yansıdı. İşçilerin, çayları elleriyle topladıkları görüldü.