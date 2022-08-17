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    Hindistan'da çay işçilerinin ücretlerine zam yapıldı

    Assam eyaletinin farklı noktalarında çalışanların ücretlerinde düzenlemeye gidildi.
    • 17.08.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 10:51
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    Hindistan'da çay işçilerinin ücretlerine zam yapıldı

    Hindistan, dünyanın çay üreticisi ülkeleri arasında yer alıyor.

    Ülkedeki çay tarlalarında çalışan işçilerin ücretlerine zam yapıldı.

    Assam eyaletindeki işçilerin yevmiye ücretleri 27 rupi (0,34 dolar) artırıldı.

    Çay işçilerinin ücretlerine zam

    Artışla birlikte Brahmaputra Vadisi'nde çalışan işçilerin günlük ücreti 232 rupi (2,92 dolar) oldu.

    Yeni düzenlemeye göre, Barak Vadisi çalışanları ise günlük 210 rupi (2,64 dolar) kazanacak.

    Elleriyle çay topluyorlar

    AA'nın haberine göre, Bansbari köyündeki çay tarlalarında çalışan kadın işçiler objektiflere yansıdı. İşçilerin, çayları elleriyle topladıkları görüldü.

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