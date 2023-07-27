Hindistan'da cep telefonu almak isteyen aile, 8 aylık bebeklerini sattı Batı Bengal eyaletinde bir ailenin, cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Inquirer News'in haberine göre; eyalete bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

Telefon için bebeklerini sattıklarını itiraf ettiler

Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.

Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Video çekmek için bebeklerini sattılar

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.