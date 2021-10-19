Sel suyuyla kaplı sokaklardan geçmenin imkansız hale geldiği ülkede yaşayan çift, düğün törenleri için ilginç bir yönteme başvurdu.

Hindistan'ın güneyi, son günlerde şiddetli yağışlara karşı mücadele veriyor.

Kerala eyaletinde devam eden yağışlar sonucu sokaklar adeta suya gömüldü.

Ülkede bir çift, sokakları geçebilmek için düğünlerine büyük bir tencerenin içinde gitti.

DÜĞÜNLERİNE TENCERE İÇİNDE GİTTİLER

Akash ve Aishwarya çiftinin, Kerala eyaletindeki Thalavady köyünde gerçekleşecek düğünlerini kaçırmamak için sel basan bölgede büyük bir tencere içinde seyahat ettiği görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.

Her ikisi de sağlık çalışanı olan ikili, kısmen su altında kalan ve düğün törenini gerçekleştirmeyi kabul eden Thalavady'deki küçük tapınağa, başka bir yerel tapınaktan ödünç aldıkları alüminyum tencere içinde ulaştı.

Hindistan'da çift, sel nedeniyle düğünlerine tencereyle gitti ViDEO

"HİÇ HAYAL ETMİYORDUK"

Gelin Aishwarya, yerel basına yaptığı açıklamada, "Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü." dedi.

BBC'nin haberine göre, çift, başlangıçta sınırlı sayıda aile üyesiyle küçük bir etkinlik planladıklarını ancak görüntülerin internette yayınlanmasının ardından gelen ilginin, özel günlerini başkalarıyla paylaşmış gibi hissetmelerine neden olduğunu söyledi.

"ERTELEMEK İSTEMEDİK"

Düğün tarihleri için ayarlamalar yaptıklarını dile getiren Akash, işten tekrar ne zaman izin alabileceklerini bilmedikleri için merasimi ertelemek istemediklerini belirtti.

Akash, "Tencere kısa sürede mevcut olan tek seçenekti." ifadesini kullandı. Görüntüler, AFP tarafından paylaşıldı.

HİNDİSTAN'DA SEL FELAKETİ

Eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısının 35'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirilmişti.