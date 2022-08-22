Hindistan'da çiftçiler, gösteri düzenledi

Üretim için minimum destek ücreti isteyen çiftçiler, trafiğin akışını durdurdu. Protestolara 5 bin çiftçi katıldı.

Hindistan, yeniden çiftçilerin gösterisine sahne oldu.

Yeni Delhi'de bir araya gelen protestocular, vaatlerini yerine getirmeyen hükümete tepki gösterdi.

Modi karşıtı sloganlar atıldı

Gösteride Başbakan Narendra Modi karşıtı sloganlar atıldı. Hindistan Çiftçileri Birliği (BKU) lideri Jagjeet Singh Dallewal, protestolara polisin müdahalede bulunduğunu belirtti.

Çiftçilerin minimum destek ücreti talebi

Mahsul yetiştirmek için minimum destek ücreti talep eden çiftçilerin, polis tarafından engellendiğini söyleyen Dallewal, eylemlerin barışçıl ve bir günlük olduğunun altını çizdi.

Dallewal, başkente giden araçlara izin verilmediğini savundu.

5 bin çiftçi katıldı

Emniyet yetkilileri ise Ghazipur sınırına "çok fazla grubun" geldiğini ve "kalabalığı kontrol altında tutmak" amacıyla durdurulduklarını ancak gerekli işlemlerin ardından yola devam etmelerine izin verildiğini bildirdi.

Polis, protestolara Pencap ve Haryana eyaletlerinden 5 bin çiftçinin katıldığını duyurdu.

Trafiğin durmasına yol açtılar

Öte yandan polis, kalabalığın önüne geçmek amacıyla bazı çiftçilerin gözaltına alındığını doğruladı.

AA'nın haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'ye giden göstericilerin Tikri, Singhu ve Ghazipur kentlerinde trafiğin durmasına yol açtığını kaydetti.