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Hindistan'da çiftçiler, gösteri düzenledi
- 22.08.2022 - 17:34
Hindistan, yeniden çiftçilerin gösterisine sahne oldu.
Yeni Delhi'de bir araya gelen protestocular, vaatlerini yerine getirmeyen hükümete tepki gösterdi.
Modi karşıtı sloganlar atıldı
Gösteride Başbakan Narendra Modi karşıtı sloganlar atıldı. Hindistan Çiftçileri Birliği (BKU) lideri Jagjeet Singh Dallewal, protestolara polisin müdahalede bulunduğunu belirtti.
Çiftçilerin minimum destek ücreti talebi
Mahsul yetiştirmek için minimum destek ücreti talep eden çiftçilerin, polis tarafından engellendiğini söyleyen Dallewal, eylemlerin barışçıl ve bir günlük olduğunun altını çizdi.
Dallewal, başkente giden araçlara izin verilmediğini savundu.
5 bin çiftçi katıldı
Emniyet yetkilileri ise Ghazipur sınırına "çok fazla grubun" geldiğini ve "kalabalığı kontrol altında tutmak" amacıyla durdurulduklarını ancak gerekli işlemlerin ardından yola devam etmelerine izin verildiğini bildirdi.
Polis, protestolara Pencap ve Haryana eyaletlerinden 5 bin çiftçinin katıldığını duyurdu.
Trafiğin durmasına yol açtılar
Öte yandan polis, kalabalığın önüne geçmek amacıyla bazı çiftçilerin gözaltına alındığını doğruladı.
AA'nın haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'ye giden göstericilerin Tikri, Singhu ve Ghazipur kentlerinde trafiğin durmasına yol açtığını kaydetti.