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    Hindistan’da çığ felaketi: 10 ölü 11 kayıp

    Hindistan’ın kuzeyindeki Himalaya Dağları'nda yaşanan çığ felaketinde 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de kayboldu.
    • 05.10.2022 - 02:40
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    Hindistan’da çığ felaketi: 10 ölü 11 kayıp

    Hindistan’ın kuzeyindeki Garhwal Himalayalarında bulunan Gangotri Sıradağlarındaki bir zirvede çığ düştü.

    10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayıp

    Uttarakhand eyalet polisi şefi Ashok Kumar tarafından yapılan açıklamada, çığ felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 11 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Bölgede 29 kişilik bir grubun tırmanış yaptığını ifade eden Kumar, 8 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi.

    Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Hindistan ordusu tarafından devam eden kurtarma çalışmalarının 2 helikopterle de desteklendiğini ifade etti.

    Hindistan’da çığ felaketi - VİDEO

    "Hindistan tarihinde ilk"

    Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu’ndan yetkili Amit Chowdhary, "Hindistan dağcılık tarihinde ilk kez böyle kalabalık bir grup dağcı çığ nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

    Hindistan’da çığ felaketi: 10 ölü 11 kayıp #1

    İHA'nın aktardığına göre; Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh olayın ardından yaptığı açıklamada, "Başsağlığı dileklerimi sevdiklerini kaybetmiş acılı ailelere gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

    Uttarakhand’ın dağlık bölgelerinde sık sık çığ felaketi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl, kopan buzul parçasının nehre düşmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde 200’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

    Hindistan’da çığ felaketi: 10 ölü 11 kayıp #2


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