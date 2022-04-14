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- Hindistan'da çıkan ilaç fabrikası yangınında 6 kişi öldü
Hindistan'da çıkan ilaç fabrikası yangınında 6 kişi öldü
- 14.04.2022 - 12:07
- Güncelleme : 14.04.2022 - 12:47
Hindistan'ın güney bölgesinde yer alan Andhra Pradesh bölgesindeki ilaç fabrikasından alevler yükseldi.
Şiddetli yangının yaşanfdığı fabrikaya ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nitrik asit sızıntısı sonucu yaşandı
Polis memuru Rahul Dev Sharma, yangının kimyasal reaktöre yaşanan nitrik asit sızıntısı sonucu çıktığını ve daha sonra patlama meydana geldiğini belirtti.
6 işçi can verdi
Gece vardiyasında çalışan en az 6 işçinin hayatını kaybettiği, 13 işçinin de yaralandığı açıklandı.
Hastaneye kaldırılan 13 işçinin vücudunda ciddi şekilde yanıklar bulunduğunu söyleyen Sharma, sağlık durumlarının kritik olduğunu belirtildi.
Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın çıktı VİDEO
Kimyasal reaktör tamamen kullanılamaz hale geldi
Sharma, sızıntının nedeninin araştırıldığını vurgularken, kimyasal reaktörün tamamen hasar gördüğünü, ancak itfaiyecilerin fabrikanın diğer bölümlerini kurtardığını söyledi.