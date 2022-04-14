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    Hindistan'da çıkan ilaç fabrikası yangınında 6 kişi öldü

    Andhra Pradesh eyaletindeki ilaç fabrikasında nitrik asit sızıntısı sebebiyle yaşanan yangın sonucu 6 işçi hayatını kaybederken, 13 işçi ağır yaralandı.
    • 14.04.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:47
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    Hindistan'da çıkan ilaç fabrikası yangınında 6 kişi öldü

    Hindistan'ın güney bölgesinde yer alan Andhra Pradesh bölgesindeki ilaç fabrikasından alevler yükseldi.

    Şiddetli yangının yaşanfdığı fabrikaya ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yangın nitrik asit sızıntısı sonucu yaşandı

    Polis memuru Rahul Dev Sharma, yangının kimyasal reaktöre yaşanan nitrik asit sızıntısı sonucu çıktığını ve daha sonra patlama meydana geldiğini belirtti.

    Hindistan da çıkan ilaç fabrikası yangınında 6 kişi öldü #1

    6 işçi can verdi

    Gece vardiyasında çalışan en az 6 işçinin hayatını kaybettiği, 13 işçinin de yaralandığı açıklandı.

    Hastaneye kaldırılan 13 işçinin vücudunda ciddi şekilde yanıklar bulunduğunu söyleyen Sharma, sağlık durumlarının kritik olduğunu belirtildi.

    Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın çıktı VİDEO

    Kimyasal reaktör tamamen kullanılamaz hale geldi

    Sharma, sızıntının nedeninin araştırıldığını vurgularken, kimyasal reaktörün tamamen hasar gördüğünü, ancak itfaiyecilerin fabrikanın diğer bölümlerini kurtardığını söyledi.

    Hindistan da çıkan ilaç fabrikası yangınında 6 kişi öldü #2


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