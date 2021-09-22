Hindistan'da çocuklara otobüste eğitim veriliyor

Koronavirüs salgını döneminde eğitime ulaşma imkanı bulunmayan öğrenciler için otobüsler mobil sınıflara dönüştürüldü. Araçlar, her gün ülkenin iki bölgesinde hizmet veriyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Hindistan'da uzaktan eğitim konusunda farklı bir metod benimsendi.

Yeni Delhi kentinde sivil toplum kuruluşu "TejasAsia" tarafından bir otobüs, mobil sınıfa dönüştürüldü.

MOBİL SINIF ÖĞRENCİLERİN AYAĞINA GİDİYOR

"Umut" ismi verilen otobüs, pandemi koşullarında çocuklara eğitim vermek için alternatif bir konsept sağladı.

Aynı konseptte hazırlanan 4 otobüs, haftanın her günü eğitim imkanına ulaşamayan çocuklar için iki bölgeye gidiyor.

OTOBÜSTE VERİLEN DERSLER

Matematik, anatomi, İngilizce ve Hintçe dersleri verilen otobüste ayrıca günlük olarak birkaç öğün yemek sunuluyor.

Söz konusu mobil hizmet, 3 ila 13 yaş arası yaklaşık 400 çocuğa ulaşıyor.

HİNDİSTAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Hindistan, 33 milyon 531 bin 498 vaka sayısıyla 43 milyon 242 bin 302 vakanın görüldüğü ABD'nin ardından listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Güney Asya ülkesinde salgın nedeniyle şimdiye kadar 445 bin 801 can kaybı yaşandı.